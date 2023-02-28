'Minyon'a, 21 gün sonra 670 kilometre yol katedip kavuştu

Bize kedimizin videosunu yolladılar. Her şeyimizi kaybettik ancak 'Minyon'u bulunca eşim ile 'Birbirimizi bulduk, tamamız artık' dedik. 21 gün olmuştu, inanamıyorduk bile. Ancak o ilk kurtarılma videosu geldiğinde, o kadar mutlu olduk ki. Daha sonra da her gün 'Minyon'u sevip, besledikleri anların videolarını bize yolladılar. Sürekli iletişim halindeydik" dedi.