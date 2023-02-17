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Miraç Kandili özel resimli, dualı tebrik mesajları ve sözleri

Miraç Kandili mesajları her yıl olduğu gibi bu yıl da sevdiklerini tebrik etmek ve yaşadığı kandil coşkusunu paylaşmak isteyenler tarafından sosyal platformlar üzerinden paylaşılıyor. 2023 Ramazan ayı öncesi ve üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili'ne özel resimli, dualı ve kısa Miraç kandili mesajları galerisini her yıl olduğu gibi bu yıl da haberimizde derledik. İşte Miraç Kandili özel resimli, dualı tebrik mesajları ve sözleri

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  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    Miraç Kandili mesajları 7 kat semaların açıldığı Hz. Muhammed'in bir gece yarısı Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Sidret'ül Münteha'ya yükseltildiğine inanılan Miraç Mucizesi'nin yaşandığı Recep Ayı'nın ilk gecesinde en çok paylaşılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Miraç Kandili'ne özel resimli, dualı ve kısa Miraç kandili mesajları galerisini her yıl olduğu gibi bu yıl da haberimizde derledik.
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    Miraç Kandili resimli mesajlarını herhangi bir ücret ödemeksizin ve telifsiz olarak indirip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte Miraç Kandili mesajları...
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Miraç kandiliniz mübarek olsun.
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun.
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - Bu gece Miraç Gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Miraç Kandiliniz mübarek olsun...
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - Rabbim Sen affedicisin affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun...
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı, her anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle; Miraç kandiliniz mübarek olsun.
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    -Yakınlık ne mekânda ne zamandadır, sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Miraç kandiliniz mübarek olsun.
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    -Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Miraç kandiliniz mübarek olsun.
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç kandiliniz mübarek olsun.
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - Tüm İslam âleminin mübarek Miraç kandilini kutluyor, bu gecenin hayır ve bereketiyle hepimizi iç huzura eriştirmesini Yüce Allahtan diliyorum… 
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Miraç kandiliniz mübarek olsun.
  • MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı mucize gecesi Miraç Kandili resimli, dualı, ayetli (İSRA-1) mesajları ve sözleri

    - Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bu gecede dua edelim Rabbimize. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

     

    - Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç kandilimiz hayırlı olsun.

     

    - Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç kandiliniz kutlu olsun...

     

    - Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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