Öte yandan bilindiği üzere Miraç Kandili Recep Ayı'nın il gününde yer alıyor. Peygamber Efendimiz de “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)



Bununla birlikte hatırlatmakta fayda var ki Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir.