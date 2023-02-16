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Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?

Miraç Kandili eda edileceği 17 Şubat'ı 18 Şubat'a bağlayan gece öncesinde kandili hakkıyla eda etmek isteyenler "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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  • Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?

    Miraç Kandili'ni hakkıyla eda etmek isteyenler yapılacak ibadetleri merak ediyor. Bu ibadetlerden biri de oruç ibadeti... Oruç tutumak isteynler "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...
  • Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?

    MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Miraç Kandili'nde farz ve nafile ibadetlere önem verilmesi alimler tarafından öneriliyor. Bu ibadetlerden biri de oruç ibadeti. İslam alimleri Miraç Kandili'nde oruç tutmayı tavsiye ediyor ve faziletlerini anlatıyor.

     
  • Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?

    Öte yandan bilindiği üzere Miraç Kandili Recep Ayı'nın il gününde yer alıyor. Peygamber Efendimiz de “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)


    Bununla birlikte hatırlatmakta fayda var ki Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir.

     

     
  • Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?


    MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

     


    Miraç Kandili 2023 yılında 17 Şubat Cuma'yı 18 Şubat Cumartesi'ye bağlayan gece idrak edilecek. Kandil gecelerine özel tutulan oruçlar geceyi takip eden günde tutulur. Yani Miraç kandili orucu Cumartesi günü tutulur. Ancak gecenin hemen öncesindeki günde de oruç tutulmasının faziletli oladuğu İslam alimleri tarafından belirtiliyor.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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