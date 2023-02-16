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Miraç Kandilinde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Miraç Kandili duası, mübarek günün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İslam aleminde Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği ve Allah'la konuştuğu gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dualarla ve ibadetle geçirilecek. Bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek olan bu mübarek günde eller semaya açılacak ve Miraç Kandili duası okunacak. İşte, Miraç Kandilinde okunacak dualar ve sureler...

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  • MİRAÇ KANDİLİ DUASI: Miraç Kandilinde okunacak dualar ve sureler nelerdir? Miraç Kandili Gecesi hangi dualar okunur?

    Miraç Kandilinde okunacak dualar ve sureler, Hz.Muhammed'in göğe yükseldiği ve başka alemleri gördüğü Miraç gecesinin gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. 2023 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili, 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. İslam alemi için kutsal olan günlerden biri olan Miraç Kandilinde dualar edilecek. İşte, Miraç Kandilinde okunacak dualar ve sureler nelerdir? sorusunun yanıtı...
  • MİRAÇ KANDİLİ DUASI: Miraç Kandilinde okunacak dualar ve sureler nelerdir? Miraç Kandili Gecesi hangi dualar okunur?

    MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    “Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)

    “Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

    “Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)
  • MİRAÇ KANDİLİ DUASI: Miraç Kandilinde okunacak dualar ve sureler nelerdir? Miraç Kandili Gecesi hangi dualar okunur?

    “Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)

    “Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)

    “Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 14)
  • MİRAÇ KANDİLİ DUASI: Miraç Kandilinde okunacak dualar ve sureler nelerdir? Miraç Kandili Gecesi hangi dualar okunur?

    “Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

    “Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

    “Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)
  • MİRAÇ KANDİLİ DUASI: Miraç Kandilinde okunacak dualar ve sureler nelerdir? Miraç Kandili Gecesi hangi dualar okunur?

    İSRA SURESİ 

    Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. (el-İsrâ, 1)
  • MİRAÇ KANDİLİ DUASI: Miraç Kandilinde okunacak dualar ve sureler nelerdir? Miraç Kandili Gecesi hangi dualar okunur?

    NECM SURESİ 

    Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı. ﴾1-2﴿ O, nefis arzusu ile konuşmaz. ﴾3﴿ (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. ﴾4﴿ (Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu. ﴾5-7﴿ Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. ﴾8﴿ (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. ﴾9﴿ Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. ﴾10﴿ Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı. ﴾11﴿ (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? ﴾12﴿ Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü. ﴾13﴿ Sidretü'l Müntehâ'nın yanında. ﴾14﴿ Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır. ﴾15﴿ O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. ﴾16﴿ Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. ﴾17﴿ Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.
  • MİRAÇ KANDİLİ DUASI: Miraç Kandilinde okunacak dualar ve sureler nelerdir? Miraç Kandili Gecesi hangi dualar okunur?

    MİRAÇ KANDİLİ DUASI

    Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:
  • MİRAÇ KANDİLİ DUASI: Miraç Kandilinde okunacak dualar ve sureler nelerdir? Miraç Kandili Gecesi hangi dualar okunur?

    YA İLAHEL-ALEMİN!

    Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân! 
  • MİRAÇ KANDİLİ DUASI: Miraç Kandilinde okunacak dualar ve sureler nelerdir? Miraç Kandili Gecesi hangi dualar okunur?

    ÇARESİZLER ÇARESİ!

    Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur. Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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