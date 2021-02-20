Mısır'da Mursi'nin eski danışmanı ile 20 kişi daha terör listesine alındı

AA

Devlete yakın El-Ahram gazetesi dahil yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Kahire'nin güneyindeki Devlet Güvenlik Mahkemesi 5. Terör Dairesinde söz konusu sanıkların davası görüldü.

Mahkeme, Şehate ile isimleri verilmeyen diğer 20 kişinin 5 yıllığına terör listesine alınmasına hükmetti.

Sanıkların, yasa dışı bir örgüte üye olmak suçlamasıyla daha önce haklarında müebbede varan hapis cezaları verildiği kaydedildi.

El-Yevm es-Sabi gazetesi ocak ayında yayımladığı bir haberde, Mısır'da terör listesine alınan örgüt sayısının 8'e, kişilerin ise 6 bin 602'ye yükseldiğini belirtmişti.

Mısır yönetimi, askeri darbenin ardından Aralık 2013'te Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) yasaklı ve terörist örgüt olarak ilan etmişti.