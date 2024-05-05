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        Haberler Dünya Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in barışı reddetmesi tüm bölgeyi benzeri görülmemiş tehditlere sürükleyecek

        Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in barışı reddetmesi tüm bölgeyi benzeri görülmemiş tehditlere sürükleyecek

        Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Gambiya'nın başkenti Banjul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi adına konuşma yaptı. İsrail'e barış çağrısı yapan Şukri, aksi halde "tüm bölgenin benzeri görülmemiş tehditlere sürükleneceğini" savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 00:45 Güncelleme: 05.05.2024 - 00:45
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        Şukri'den İsrail'e barış çağrısı
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        Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail’in barış karşıtı tutumunun tüm bölgeyi "benzeri görülmemiş tehditlere sürükleyeceği" uyarısında bulundu.

        Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Şukri, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi adına, Gambiya'nın başkenti Banjul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'nde konuşma yaptı.

        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
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        Şukri, Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden zorla yerinden edilmesi yoluyla Filistin davasını tasfiye etme çabalarına karşı kararlı bir duruş çağrısı yaparak, “Kızıldeniz ve mevcut çatışmanın bölgede genişlemesi belki de İsrail'in barışı reddeden tutumunun tüm bölgeyi benzeri görülmemiş tehditlere sürükleyeceğinin en iyi göstergesidir.” dedi.

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        Derhal ateşkes ve Gazze Şeridi'ne yardım akışına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarının uygulanması çağrısında bulunan Şukri, “Mısır, İsrail'i, yerinden edilmiş yaklaşık bir buçuk milyon Filistinlinin son sığınağı olan (Gazze Şeridi’nin güneyindeki) Refah kentini işgaline karşı şiddetle uyarıyor.” ifadesini kullandı.

        Şukri, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bir alternatifi olamayacağını, ancak bununla Orta Doğu’da istikrarın sağlanabileceğini kaydetti.

        Bakan Fidan, İİT zirvesinde konuştu
        Bakan Fidan, İİT zirvesinde konuştu Haberi Görüntüle

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 654 Filistinli öldürüldü, 77 bin 908 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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