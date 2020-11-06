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HaberlerVoleybol
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Misli.com Sultanlar Ligi: Beşiktaş 0 - 3 Sarıyer Belediyespor

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Misli.com Sultanlar Ligi: Beşiktaş 0 - 3 Sarıyer Belediyespor

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Beşiktaş: 0 - Sarıyer Belediyespor: 3

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Mehmet Gül, Mehmet Topal

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Seda Aslanyürek, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sinem Yıldız (Erce Kasapoğlu, Göknur Silen, Deniz Hakyemez, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Rigdon, Şeyma Nur Akbulut, Çağla Erdem, Yaren Hatipoğlu, Abdulazimova (Gizem Düzeltir, Dilara Bilge, İrem Çor, Bashnakova, Strumilo)

Setler: 16-25, 15-25, 22-25

Süre: 75 dakika (21, 24, 30)

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