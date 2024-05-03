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        MKE Ankaragücü: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Başkent ekibinin golünü Anastasios Chatzigiovannis atarken, Alanyaspor'un golünü ise 90+5'te penaltıdan Oğuz Aydın kaydetti. MKE Ankaragücü puanını 39'a, Akdeniz temsilcisi ise 49'a yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 22:04 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:05
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        Alanyaspor, 90+5'te bir puanı aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Başkent temsilcisinin golünü 10. dakikada Anastasios Chatzigiovannis attı. Alanyaspor'a beraberliği getiren golü 90+5'te penaltıdan Oğuz Aydın kaydetti.

        Alanyaspor'da forma giyen Furkan Bayır, 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 39'a, Akdeniz temsilcisi ise 49'a yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, Hatayspor'a konuk olacak. Akdeniz temsilcisi ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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