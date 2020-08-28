Mobil internet için ne kadar ödüyoruz? Hangi operatör daha pahalı?

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Türkiye’de tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında cep telefonu faturaları geliyor. Bu alanda düzenleyici kuruluş olan Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu’nun Online Tüketici Şikayet Sistemi üzerinden yapılan şikayetlerin sektörel dağılımında da “Mobil” en ön sıralarda yer alıyor. Kurum’un 2020 yılı 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporu’na göre tüketici şikayetlerinin yüzde 40’ı “Mobil”den geliyor.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ HEP O

Abonelerin “Mobil Hizmetler”de en çok şikayet ettiği alan ise yüzde 35’lik pay ile “Faturalandırma”. Faturaları, yüzde 29 ile “Kapsama Alanı / Hizmet Kalitesi”, yüzde 17 ile “Abonelik İşlemleri”, yüzde 10 ile “Taahhütname / Cezai Şart / Cayma Bedeli” ve yüzde 9’luk pay ile de “Tarifeler / Kampanyalar” izliyor.

Abonelerin yaşadığı sorunları paylaştığı en önemli kanal ise Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları. Twitter’da trend olan başlıklar sıralamasında da mobil operatörler ve son günler özelinde de Turkcell ilk sıralarda yer alıyor. Yüksek faturadan, abonelik işlemlerine; cayma haklarından, kampanyalara kadar pek çok şikayet konusu Twitter’a damgasını vuruyor.

HANGİSİ DAHA PAHALI?

Peki özellikle koronavirüs salgını ile birlikte internet kullanımında ciddi artışların yaşandığı bu dönemde hangi operatör kaç GB’lik paketi kaça satıyor? Hangisi tüketiciler ve resmi rakamlar nezdinde daha pahalı?

Abone şikayetleri kapsamında Türkiye’nin bitmeyen derdi, “Cep telefonu faturasını” masaya yatırdık. Öncelikle BTK’nın 2020 yılı 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporu’na göre Türkiye’de 81.8 milyon mobil abone bulunuyor. Bu abonelerin 33.3 milyonu Turkcell’e, 25.3 milyonu Vodafone’a ve 23.2 milyonu TT Mobil’e ( Türk Telekom) ait.

Yine 2020 yılı birinci çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 42.1 TL, Vodafone için 36.6 TL ve TT Mobil için ise 32.2 TL. Diğer bir deyişle Turkcell abone başına Vodafone’dan yüzde 15, TT Mobil’den ise yaklaşık yüzde 31 daha fazla gelir elde ediyor.

8 GB İÇİN HANGİSİ NE KADAR ALIYOR?

Gelelim mobilde internet kullanım miktarlarına… Resmi verilere göre mobil genişbant abonelerinin aylık ortalama kullanım miktarı 2019 yılından 2020 yılına yıllık bazda yüzde 55’lik artışla 4.9 GB’den 7.6 GB’ye çıkmış durumda.

Diğer bir ifadeyle Türkiye’de mobil aboneler ayda ortalama 7.6 GB internet kullanıyor, ki bu rakam koronavirüs salgını döneminde daha da yüksek rakamlara çıkmış durumda. Bu da cep telefonu aboneleri için ayda ortalama 8 GB’lik internetin artık yetmez duruma geldiğini gösteriyor.

Peki ortalama 8 GB’lik bir mobil internet paketi için, ‘Hangi operatör ne kadarlık bir ücret alıyor?’ diye baktığımızda ise şu tabloyla karşılaşıyoruz:

Öncelikle bu karşılaştırmada mobil operatörlerin internet siteleri üzerinden duyuduğu faturalı standart paketlerinin dikkate alındığını belirtelim. Buna göre TT Mobil’de, 3 GB’lik internetin yer aldığı paket aylık 28 TL’ye sunulurken, 6 GB’lik paket 32 TL’ye, 10 GB’lik paket 39 TL’ye, 15 GB’lik paket 49 TL’ye ve 30 GB’lik internetin yer aldığı paket ise aylık 59 TL’ye sunuluyor.

Vodafone’da ise yine faturalı ve yıllık taahhütlü paketlerde 3GB’lik internetin yer aldığı seçeneğe ayda 29 TL’ye, 6 GB’ye 31 TL’ye, 8 GB’ye 35 TL’ye, 10 GB’ye 42 TL’ye ulaşılabiliyor.

Gelelim Turkcell cephesine… Turkcell’in yeni yıllık tarifelerine göre 5 GB’lik internetin sunulduğu “Yıldız 5” paketi ayda 49.90 TL’ye, 6 GB’lik internetin yer aldığı “Yıldız 6” paketi ayda 59.90 TL’ye, 7 GB’lik “Yıldız 7” paketi 69.90 TL’ye, 8 GB’lik “Yıldız 8” paketi 79.90 TL’ye ve 9 GB’lik internetin yer aldığı “Yıldız 9” paketi ise 89.90 TL’ye satılıyor.

Turkcell’in gençlere yönelik en düşük ana paketi olan 4 GB’lik GNÇ+Mini’nin aylık ücreti 64.90 TL iken, üst paketlerden olan Platinum’un 12 GB ile en düşük internet kotalı seçeneği ise yıllık taahhüt kapsamında ayda 99.90 TL’ye sunuluyor.

AYDA 40 TL İLE 80 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR...

Mobil operatörlerin resmi internet sitelerinde yer alan güncel paket fiyatlarından ortaya çıkardığımız bu tabloya göre ayda en az 8 GB’lik (Türkiye ortalaması) mobil internet kullanacak bir tüketici için yıllık taahhüt vermesine karşın ayda ödeyeceği tutar, Vodafone ve TT Mobil’de 30 TL ile 40 TL arasında seyrederken; bu rakam Turkcell’de 80 TL’yi buluyor.

Türkiye’deki cep telefonu abonelerinin sosyal medya platformlarında Trend Topic (TT) listelerine taşıdığı son durum da işte tam da bu rakamların gölgesinde oluşuyor.