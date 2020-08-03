Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Mobil uygulama pazarı araştırma kuruluşu Sensor Tower, küresel uygulama pazarına ait 2020 yılı 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle artan tüketim, mobil uygulama pazarına bu yılın ikinci çeyreğinde rekor kırdırdı. Dünya genelinde uygulama indirme sayıları yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 31.7 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 37.8 milyar seviyesine ulaştı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre aynı dönem itibariyle Apple’ın iOS platformu için sunduğu App Store’daki uygulama indirme sayıları yüzde 22.6 oranında artarak 9.1 milyar seviyesine yükselirken, bu sayı Google’ın Android için sunduğu Google Play için ise yüzde 34.9 oranında büyüyerek 28.7 milyara ulaştı.

Covid-19’un etkisiyle uzaktan çalışma ve online eğitime olan talebin hızlı bir şekilde yükselişe geçmesiyle video konferans uygulaması Zoom, dünya çapında en çok indirilen uygulamalar listesinde zirveye çıktı.

En çok indirilen uygulamalar

Zoom, şu ana kadar TikTok ve Pokémon GO’nun ardından bir çeyrekte 300 milyonluk yükleme sayısına ulaşan üç uygulama arasına adını yazdırdı. Yılın ikinci çeyreğinde App Store’da en çok indirilen uygulama Zoom olurken, Google Play’de ise TikTok oldu.

Mobil oyun cephesinde ise Lion Studios’un ilk oyunu olan “Save The Girl” 100 milyonluk indirme sayısını aşarak listesin zirvesine yerleşti.

En çok indirilen oyunlar

HER 3 DOLARDAN 1'İ APPLE'A

Geçen yılın ilk yarısında 40.6 milyar dolar olan uygulama mağazalarında harcanan tutar, bu yılın ilk yarısında ise yüzde 23’lük artışla 50.1 milyar dolara ulaştı. Kullanıcıların App Store’da yaptığı harcamalar, 26.3 milyar dolardan 32.8 milyar dolara; Google Play’deki harcamalar ise 14.3 milyar dolardan 17.3 milyar dolara yükseldi.

Bu sonuçlarla, mobil uygulama mağazalarında harcanan toplam tutarın üçte ikisi App Store üzerinden gerçekleşmiş oldu. Küresel ölçekte mobil uygulamalar için yapılan harcamaların 2020 yılı genelinde ise 100 milyar doları aşması bekleniyor.