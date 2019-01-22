Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı kitlelere yayma görevi biçilen markanın orta boy sedanı Model 3'e, Avrupa'dan yeşil ışık yandı.

Bir süredir Amerika başta olmak üzere bazı pazarlarda satıştan olan model, Avrupalı otoritelerin talep ettiği standartları karşıladı. Buna göre, aracın Avrupa satışlarının önümüzdeki ay başlaması bekleniyor.

Avrupa'da araçlara ve araç parçalarına lisans verme yetkisi bulunan kurumlardan bir olan Hollanda Taşıt Otoritesi'nin (RDW) yayınladığı bilgilere göre, Model 3'ün istenen gereklilikleri tamamladığı bildirildi.

Model 3'e büyük umutlar bağlayan Tesla, rekabette öne çıkmak amacıyla 300 milyar dolarlık elektrikli araç ve batarya yatırımına hazırlanıyor.