Manisa'da kablo üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalışan Halil İbrahim Koldaş, 3 yıl önce çocukluk hayalini gerçekleştirerek ikinci el bir motosiklet satın aldı.

Evli olan Koldaş, 4 bin liraya satın aldığı motosikletini, 7 bin lira harcayarak modifiye ettirip, adeta baştan yarattı. Koldaş, görenlerin hayranlıkla baktığı, ışıl ışıl parlayan motosikletine yağmurlu havalarda binmiyor. Motosikletine gözü gibi bakan Koldaş, kullanmadığı zamanlarda 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki 90 metrekarelik evinin 20 metrekarelik salonuna park ediyor.

'TÜRKİYE'DE SADECE BENDE VAR'

Motosikletine olan ilgiden memnun olduğunu belirten Koldaş, "18 yaşıma girdiğim anda hemen motosiklet ehliyetimi aldım. Ancak çocukluk hayalim olan motosiklete kavuşmam uzun sürdü. Ehliyeti almamdan 14 yıl sonra ikinci el bir motosiklet alabildim. Sonrasında ise hayalimdeki gibi modifiye etmeye karar verdim. Her yerini tek tek söküp, işlemden geçirdim. Eski parçaları değiştirdim. Bazı parçaları krom kaplama yaptırıp, boyattım. Her parçasında emeğim var, diyebilirim. Fabrikadaki mesaimi tamamlayıp, eve geldiğimde, bazı günler sabahlara kadar uyumadan motosikletimle ilgilendim. Motosikletim şu an sıfır ayarında. Jantlara 1000 lira verdim. Krom kaplama, nikelaj işlemlerini İzmir'de yaptırdım, onlar için de 3 bin lira harcadık. En önemlisi de boyası. Motosikletimdeki mavi boyanın içerisinde 924 ayar gümüş tozu var. Motosikletimdeki boya işlemi Türkiye'de yapılmıyor. Motosikletimin parçalarını söküp, boyanması için İngiltere'ye yolladım. 6 ay bekledim parçalarımın gelmesini. Bu da 3 bin lira tuttu. Ben de bu sırada Türkiye'deki az önce bahsettiğim diğer işleri yaptım. Yani motosikletimi bu seviyeye getirmem 6 ay zamanımı aldı" dedi.

'MOTOSİKLETİM SAYESİNDE TAKİPÇİ SAYIM ARTTI'

Motosikleti sayesinde sosyal medyada takipçi sayısının arttığını belirten Koldaş, "Motosikletimle çarşıda gezerken insanların çok dikkatini çekiyor. Gelip birlikte fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu sayede iyi bir çevre yaptım. Motosikletime verdiğim emeğin karşılığını, insanların vermiş olduğu olumlu tepkilerle alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. İlgi gösterenlere sosyal medya hesaplarımı veriyorum, takipçi sayım da arttı. Motosikletimin modifiye olması nedeniyle trafik polisleri zaman zaman sorguluyor ama onlar da yasa dışı bir şey olmadığını görünce bir şey demiyorlar. Motosiklet kullanan arkadaşlarına tavsiyelerde de bulunan Koldaş, şöyle devam etti:

"Kasksız motosiklete binilmesine ve hız yapılmasına karşıyım. Motosiklet zevk işi. Çok daha dikkatli binilmeli. Motosikletine modifiye yapma gibi hayali olan arkadaşlarımız asla hayallerinden vazgeçmesin. Zaten bu kadar emek verip modifiye yaptığı zaman motosikletinin kıymetini daha iyi bilir, hız da yapmazlar. Kıyamazlar çünkü motosikletlerine. Kazaların da önüne geçilmiş olur. Benim de eşim motosiklete binmemi istemiyor. Zaman zaman onunla da bu yüzden tartışıyoruz. Ama yapacak bir şeyim yok, bu benim için bir tutku."