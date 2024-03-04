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        Haberler Ekonomi Borsa Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı! Mogan Enerji kaç lot verdi, MOGAN ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı! Mogan Enerji kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin halka arzı 28-29 Şubat- 1 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 11,33 TL hisse fiyatıyla talep toplayan Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı. Yatırımcılar için "Mogan Enerji kaç lot verdi, MOGAN hissesi ne zaman borsada işlem görecek?" sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte, Mogan Enerji borsa işlem tarihi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 04.03.2024 - 09:45
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        1

        Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arzı talep toplama işlemleri 1 Mart 2024 Cuma günü itibarıyla sona erdi. Toplamda 262 milyon 635 bin lot bireysele eşit dağıtım yöntemiyle pay edildi. Peki, Mogan Enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte, 'MOGAN' hissesinin BİST ilk işlem tarihi hakkında bilgiler...

        2

        MOGAN ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMERİ TAMAMLANDI

        Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin halka arzı 28-29 Şubat ve 1 Mart 2024 tarihlerinde üç gün süreyle talep toplama işlemlerini tamamladı.

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        MOGAN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI

        TSKB ve İş Yatırım Menkul Değerler'in aracılık edeceği halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak halka arzın büyüklüğü 2 milyar 976 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 10,76 oldu.

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        MOGAN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        2.97 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Mogan Enerji toplamda 262 milyon 635 bin lot dağıtımı yaptı. 11,33 TL hisse fiyatından halka arz edilen firmanın, konsorsiyum liderliğini İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürüttü. Mogan Enerji halka arz sonuçlarına göre; 3 milyon 502 bin 171 yurtiçi bireysel yatırımcı başına yaklaşık 60 lot dağıtıldı.

        5

        MOGAN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Mogan Enerji'nin borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. 'MOGAN' hissesinin borsada işlem göreceği tarih açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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