Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı! Mogan Enerji ne zaman işlem görecek?
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. 28-29 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, Mogan Enerji halka arz sonuçlarına çevrildi. 11,33 TL hisse fiyatı ile halka arz edilen Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklanırken, kişi başına düşen lot miktarı aracı kurumlar tarafından yatırımcıların hesabına yansıtıldı. İşte Mogan Enerji halka arz sonuçları ile kişi başına düşen lot miktarı ve 'MOGAN' hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı. Böylelikle Mogan Enerji halka arz sonuçları ile kişi başına düşen lot miktarı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanmış oldu. Mogan Enerji halka arzında, toplamda 262 milyon 635 bin lot dağıtımı yapılırken, halka arz büyüklüğü 2,97 milyar TL olarak açıklandı. Peki, "Mogan Enerji 'MOGAN' ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?" İşte Mogan Enerji'nin borsada işlem göreceği tarih...
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMERİ TAMAMLANDI
Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin halka arzı 28-29 Şubat ve 1 Mart 2024 tarihlerinde üç gün süreyle talep toplama işlemlerini tamamladı.
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI
TSKB ve İş Yatırım Menkul Değerler'in aracılık edeceği halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak halka arzın büyüklüğü 2 milyar 976 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 10,76 oldu.
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2.97 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Mogan Enerji toplamda 262 milyon 635 bin lot dağıtımı yaptı. 11,33 TL hisse fiyatından halka arz edilen firmanın, konsorsiyum liderliğini İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürüttü. Mogan Enerji halka arzında bireysel yatırımcıya 67 - 68 lot pay düştü.
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Mogan Enerji ilk borsa işlem tarihi belli oldu. Buna göre; 'MOGAN' hissesi 7 Mart 2024 Perşembe günü işlem görmeye başlayacak.