Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı. Böylelikle Mogan Enerji halka arz sonuçları ile kişi başına düşen lot miktarı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanmış oldu. Mogan Enerji halka arzında, toplamda 262 milyon 635 bin lot dağıtımı yapılırken, halka arz büyüklüğü 2,97 milyar TL olarak açıklandı. Peki, "Mogan Enerji 'MOGAN' ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?" İşte Mogan Enerji'nin borsada işlem göreceği tarih...