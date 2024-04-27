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        Haberler Dünya Mona Lisa'nın yerinin değiştirilmesi planlanıyor

        Mona Lisa'nın yerinin değiştirilmesi planlanıyor

        Fransa'daki Louvre Müzesi'nde Mona Lisa'yı görebilmek için tablonun önünde büyük kalabalık oluşuyor. Ziyaretçiler, tabloyla fotoğraf çekilmek için epey uğraşıyor. Louvre ise artık bu sorunu çözmek istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 21:49 Güncelleme: 27.04.2024 - 21:50
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        Mona Lisa'nın yerinin değiştirilmesi planlanıyor
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        Leonardo Da Vinci’nin dünyaca ünlü başyapıtı Mona Lisa’nın Louvre Müzesi’ndeki yerinin değiştirilmesi planlanıyor.

        Fransa’nın başkenti Paris’teki müzenin başkanı Laurence des Cars, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada Mona Lisa’yı, tabloya özel bir odaya almayı düşündüklerini söyledi.

        Des Cars bu sayede müze ziyaretçilerine daha iyi koşullar sağlayabileceklerini ifade etti. Des Cars, "Ziyaretçileri en iyi şekilde karşılayamamak her zaman sinir bozucu. Mona Lisa’da da en iyi deneyimi sunamıyoruz. Bugün, daha iyi bir çözüm gerekli gibi” dedi.

        Louvre Müzesi başkanı, muhtemel çözümlere dair Fransa Kültür Bakanlığı’yla temas halinde olduklarını vurguladı.

        Dünyanın en popüler müzesi unvanına sahip Louvre, geçen sene yaklaşık 9 milyon kişiyi ağırladı. Des Cars, bu ziyaretçilerin yüzde 80’ninin Mona Lisa’yı görmek için çabaladığını belirtti.

        Ünlü ressam Leonardo Da Vinci'nin 1503-1507 yıllarında yaptığı ve Floransalı tüccar Francesco del Giocondo’nun eşi Lisa Gherardini'yi resmettiği belirtilen Rönesans dönemi ünlü eseri "Mona Lisa" tablosu, Louvre’nin en büyük odası olan Salle des États’ta sergileniyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #Mona Lisa
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