İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Monako Prensi Albert koronavirüsü yendi. Monegasque Sarayı tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz haftalarda koronavirüs tespit edilen Prens Albert’ın tamamen iyileştiği açıklandı.

Saray, Prens Albert’ın doktorlar tarafından karantina döneminin bitirilmeye karar verildiğini aktarırken, Prensin yakında ailesinin yanına döneceğini ve evinde karantina sürecine devam edeceğini duyurdu.

Monegasque Sarayı'ndan, "Ekselansları bir kez daha Monako halkını evlerinde kalmaya, tedbirlere titizlikle saygı göstermeye ve başkalarıyla temasta sosyal mesafeye dikkat etmeye davet ediyor” açıklaması yapıldı.