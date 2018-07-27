Monarcas Morelia - Santos Laguna maçı rakamları

Meksika Liga MX Apertura maçında Monarcas Morelia ile Santos Laguna, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. Ev sahibi Monarcas Morelia, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Santos Laguna, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 249 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Monarcas Morelia kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Santos Laguna sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Monarcas Morelia son hafta oynanan Necaxa maçında 1-2 kazandı.

Santos Laguna, Club America karşılaşmaında 0-1 yenildi.

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