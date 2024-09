Montella: 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oynadık

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 10 kişi kaldıkları bir maçta beraberliğin de çok kötü bir sonuç olmadığını söyledi.

Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, Avrupa Şampiyonası sonrasında oyuncuların fizik olarak zorlanmalarının bu karşılaşmayı etkilediğini belirtti.

"HAKAN FARK OLUŞTURDU"

Montella, deplasmanda kaybetmemenin de önemli olduğunun altını çizerek, "Topa sahipken daha iyi olabilirdik. Sezonun her bölümünde fiziksel durumlar değişkenlik gösterebiliyor. Hocalığa başladığım günden bu yana milli takımda ilk iki maçı gol yemeden bitirebilmiştik, sonrasında her maçta gol yemiştik. Amacımız bir ilki başarmaktı, tarihimizde Galler'i deplasmanda hiçbir zaman yenememiştik, bu amaçla sahaya çıktık ama maalesef bunu başaramadık. İkinci yarıda Hakan oyuna girdi ve fark oluşturdu. Nerede oynarsa oynasın fark oluşturur o yüzden Altın Top'a aday listesine girdi. Futbolda her zaman kazanmak istiyoruz ama kazanamadığınız maçlarda da kaybetmemek çok önemli."

İtalyan teknik adam, Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında, "Son maçlarda hakemlerle ilgili çok şanslı olduğumuzu düşünmüyorum. Barış Alper'in kırmızı kartından önce Hakan Çalhanoğlu'nu oyuna alacaktık ama tam o sırada kırmızı kart geldi." yorumunda bulundu.

"EN FAZLA GOL ATAN TAKIMLARDAN BİRİYDİK"

Montella, "Çok formda bir golcünüz olsa yine 4-6-0 mı oynamayı tercih edersiniz?" sorusunu, "Avrupa Şampiyonası'nda en fazla gol atan takımlardan biriydik. Klasik bir golcüyle oynayıp maçı kaybetmemiz mi, yoksa herkesin gol attığı bir takımla kazanarak uzun yıllar şampiyonalarda başarılı olamamış bir takımın üzerindeki yükü atmamız mı sizi mutlu eder?" şeklinde yanıtladı.