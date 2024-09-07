Montella: 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oynadık

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 10 kişi kaldıkları bir maçta beraberliğin de çok kötü bir sonuç olmadığını söyledi.

Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, Avrupa Şampiyonası sonrasında oyuncuların fizik olarak zorlanmalarının bu karşılaşmayı etkilediğini belirtti.

İtalyan teknik adam, "Maç öncesindeki basın toplantınızda 'Galler ile burada oynadığımız son maçta rakip bizden bir tık daha iyiydi' demiştiniz. Bu maçta sanki bir belki de iki tık daha iyi gözüktü. Bunun sebepleri nelerdi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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"10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA..."

"Gerçekler bu iki maçta bu şekilde biz de farkındayız. Rakip topa sahip olmayı ilk yarıda bizden daha iyi başardı, daha tehlikeli gibi gözükse de çok fazla şut attıklarını da hatırlamıyorum. Mert'in bir kurtarışı var sanırım. Futbolcular fizik ve zihinsel olarak da yorgunluk yaşıyorlar. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sadece bir hafta tatil yaptılar. Rakip takımdaki futbolcular daha dinlenmiş geldi. Sebeplerden biri bu, genel olarak ise memnun olduğumu söyleyebilirim. 10 kişi kaldıktan sonra organizasyonumuzla rakibin oyununa çok fazla izin vermedik ve daha iyi oynadık. İki gün sonra çok önemli bir maça çıkacağız. İzlanda'ya karşı çok zor bir maç oynayacağız. İzlanda son olarak İngiltere'yi yenmişti. Tüm bu zorlukların içinde futbolcuları yakından takip ediyoruz, maçlarını izliyoruz. Bu zorlukların farkındayız, buna rağmen en iyisini yapacağız."