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        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor | Dış Haberler

        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah ile yaşanan çatışmalara diplomatik çözüm bulmanın yollarını görüşmek üzere toplantı düzenleyeceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:24 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:26
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        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor
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        İsrail'deki yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun bakanları ve İsrailli üst düzey güvenlik yetkileriyle bir araya geleceği belirtildi.

        Toplantıda, Hizbullah ile yaşanan çatışmalara diplomatik çözüm bulmanın yollarının görüşüleceği ifade edildi.

        NELER OLMUŞTU?

        İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını duurmuştu.

        Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarında "sona yaklaşıldığını" iddia etmişti.

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        Söz konusu yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarını "1-2 hafta içinde" sonlandırabileceğini ileri sürmüştü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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