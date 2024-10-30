İsrail "14 esire karşılık 1 aylık ateşkes önerisinde bulundu" iddiası

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da taraflara mutabakat önerisinde bulundu.

Barnea'nın önerisi, Hamas'ın 11 ila 14 arasında İsrailli esiri serbest bırakması buna karşılık Gazze'de 1 aylık geçici ateşkesi içeriyor.

Ayrıca İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli esirlerinden de serbest bırakılmasını öneriyor.

Hamas, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşması yapılması için arabulucuların taleplerine cevap verdiklerini açıkladı.

Hamas yetkilisi, Gazze'deki halkın sıkıntılarını sona erdirecek, ateşkesi kalıcı hale getirecek, işgalin tamamen sona ermesini ve İsrail'in bölgeden çekilmesini sağlayacak, ablukanın kaldırılmasını, yardım, destek ve barınma sağlanmasını, yeniden yapılanmayı ve esir takası anlaşmasını içeren her türlü anlaşma veya fikre açık olduklarını kaydetti.

Bu kapsamda bazı görüşmeler yapıldığını ve başka görüşmelerin de yapılacağını belirten Ebu Zuhri, ayrıntı vermedi.

Hareketin yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, düzenlediği basın toplantısında, Hamas’ın ateşkes müzakerelerine ilişkin olarak, arabulucuların ateşkes ve esir değişimi konusunda yeni önerileri değerlendirme talebine yanıt verdiğini söyledi.

Mossad Direktörü, Doha'da 27-28 Ekim'de esir takası müzakerelerine yeniden başlaması için yapılan görüşmelere katılmıştı.

Hamas daha önce yaptığı açıklamada, esir takası için kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze'deki işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koşmuştu.

Basında yer alan Barnea'nın önerisinin detaylarının doğru olup olmadığına ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Gazze'de ateşkes için arabuluculuk çabalarına devam ettiklerinin altını çizen Ensari, "Bir anlaşmaya varılmasını umut ediyoruz." dedi.

İki gün önce Katar'da ateşkes çabaları kapsamında gerçekleşen görüşmelere işaret eden Ensari, görüşlerin yakınlaşması ve ortak dile ulaşması bağlamında ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Ensari, Gazze'de ateşkes için yeni görüşme turuna ilişkin ise "Yeni tur için tarih söylemek mümkün değil ancak şu anda devam eden yoğun iletişimler var." ifadelerini kullandı.

Hem Lübnan'da tansiyonu düşürme hem de Gazze Şeridi'nde savaşı bitirme çalışmalarının yürütüldüğüne işaret eden Ensari, çalışmaların ABD'li ve Mısırlı ortaklarıyla yürüttüklerini belirtti.