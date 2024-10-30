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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail "14 esire karşılık 1 aylık ateşkes önerisinde bulundu" iddiası | Dış Haberler

        İsrail "14 esire karşılık 1 aylık ateşkes önerisinde bulundu" iddiası

        İsrail'in Hamas'ın elindeki 11 ila 14 arasındaki esiri serbest bırakması karşılığında saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde 1 aylık geçici ateşkes önerisinde bulunduğu ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 00:10 Güncelleme: 30.10.2024 - 01:27
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        14 esire karşılık 1 aylık ateşkes önerisi
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        Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da taraflara mutabakat önerisinde bulundu.

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        Barnea'nın önerisi, Hamas'ın 11 ila 14 arasında İsrailli esiri serbest bırakması buna karşılık Gazze'de 1 aylık geçici ateşkesi içeriyor.

        Ayrıca İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli esirlerinden de serbest bırakılmasını öneriyor.

        HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

        Hamas, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşması yapılması için arabulucuların taleplerine cevap verdiklerini açıkladı.

        Hareketin yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, düzenlediği basın toplantısında, Hamas’ın ateşkes müzakerelerine ilişkin olarak, arabulucuların ateşkes ve esir değişimi konusunda yeni önerileri değerlendirme talebine yanıt verdiğini söyledi.

        Bu kapsamda bazı görüşmeler yapıldığını ve başka görüşmelerin de yapılacağını belirten Ebu Zuhri, ayrıntı vermedi.

        Hamas yetkilisi, Gazze'deki halkın sıkıntılarını sona erdirecek, ateşkesi kalıcı hale getirecek, işgalin tamamen sona ermesini ve İsrail'in bölgeden çekilmesini sağlayacak, ablukanın kaldırılmasını, yardım, destek ve barınma sağlanmasını, yeniden yapılanmayı ve esir takası anlaşmasını içeren her türlü anlaşma veya fikre açık olduklarını kaydetti.

        İSRAİL MAKAMLARINDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

        Basında yer alan Barnea'nın önerisinin detaylarının doğru olup olmadığına ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

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        Hamas daha önce yaptığı açıklamada, esir takası için kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze'deki işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koşmuştu.

        Mossad Direktörü, Doha'da 27-28 Ekim'de esir takası müzakerelerine yeniden başlaması için yapılan görüşmelere katılmıştı.

        KATAR: ATEŞKES İÇİN ARABULUCULUK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes için arabuluculuk çabalarını sürdürdüklerini bildirdi.

        Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

        Gazze'de ateşkes için arabuluculuk çabalarına devam ettiklerinin altını çizen Ensari, "Bir anlaşmaya varılmasını umut ediyoruz." dedi.

        İki gün önce Katar'da ateşkes çabaları kapsamında gerçekleşen görüşmelere işaret eden Ensari, görüşlerin yakınlaşması ve ortak dile ulaşması bağlamında ilerleme kaydedildiğini belirtti.

        Ensari, Gazze'de ateşkes için yeni görüşme turuna ilişkin ise "Yeni tur için tarih söylemek mümkün değil ancak şu anda devam eden yoğun iletişimler var." ifadelerini kullandı.

        Hem Lübnan'da tansiyonu düşürme hem de Gazze Şeridi'nde savaşı bitirme çalışmalarının yürütüldüğüne işaret eden Ensari, çalışmaların ABD'li ve Mısırlı ortaklarıyla yürüttüklerini belirtti.

        Kalıcı ateşkes için arabulucu ortaklarıyla birlikte her fırsatı değerlendirdiklerini söyleyen Ensari, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını reddettiklerini kaydetti.

        Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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