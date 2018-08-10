Morecambe - Exeter City düellosu

Morecambe ve Exeter City, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Morecambe son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Exeter City son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 352. İddaa'da Morecambe kazanır 2.90, berabere biter 3.00, Exeter City kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Morecambe son haftadaki Coventry City müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Exeter City ise Colchester United maçında 1-0 kazandı.

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