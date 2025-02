Morrissey 11 yıl sonra İstanbul’a geliyor

Neslinin en büyük söz yazarlarından biri olarak kabul edilen ve İngiliz müziğine olağanüstü katkılarıyla Ivor Novello Ödülü’ne layık görülen Morrissey, müziği ve sahne performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. The Smiths’in efsanevi solisti Morrissey, 12 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnede olacak.

Britanya popunun en etkili isimlerinden biri olmayı sürdüren Morrissey, 13 stüdyo albümü ve listelerde bir numaraya yükselen sayısız şarkısı dışında, çıkardığı 15 albüm İngiltere albüm listelerinde ilk 10’a girdi ve California Son ve Low in High School albümleri ABD albüm listelerinde de ilk 10’a yükseldi.

The Smiths’in solisti olarak yalnızca dört albümle müzik tarihine damga vurdu ve ardından başladığı solo kariyerinde ise son kırk yılın en saygın isimlerinden biri olmayı başardı. This Charming Man, How Soon Is Now? There Is A Light That Never Goes Out, Suedehead, Everyday Is Like Sunday, First of the Gang to Die ve daha birçok efsaneleşmiş şarkı ile müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek konserin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.