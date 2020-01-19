Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses'ın Inter'e gidebileceği konuşuluyordu. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Transfer konusunda açıklamalar yapan Inter CEO'su Beppe Marotta, "Eriksen için görüşüyoruz ama çok talibi var. Giroud ile ilgili karar yakında karar vereceğiz. Moses transferi de olabilir" dedi.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde kariyerinin zirvesine çıkan Victor Moses'ı tekrar kadrosunda görmek istiyor.

Moses'ın Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunuyor. Nijeryalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla son lig maçına 30 Kasım 2019'da Göztepe karşısında çıktı.

29 yaşındaki futbolcunun Chelsea ile olan sözleşmesi ise önümüzdeki sezon sonunda bitecek.