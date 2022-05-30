Son dakika: Moskova'nın koşulsuz önceliği ne? Lavrov'dan açıklama!

Moskova'nın koşulsuz önceliği ne? 0:00 / 0:00

Reuters

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova için koşulsuz önceliğin Donbas'ın özgürleştirilmesi olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransız TF1 kanalına konuştu.

Lavrov, Moskova'nın özel askeri operasyonunun amacının Ukrayna'yı silahsızlaştırmak olduğunu söyleyerek, Moskova'nın bir süredir devam eden "neo-Nazi rejimiyle savaştıkları" öne sürdü.

Moskova'nın koşulsuz önceliğinin Donbas'ın özgürleştirilmesi olduğunu belirten Lavrov, "Geri kalan bölgeler kendileri için karar vermeli." dedi.

Kiev ve diğer bölgelerden çekilen Rus güçleri, son haftalarda Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a odaklandı.

Lavrov, "Evet, insanlar öldürülüyor. Fakat operasyon çok uzun zaman alıyor, çünkü Rus askerleri öncelikle sivillere saldırmaktan kaçınıyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 6,7 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti. Ukrayna Başsavcılığı tarafından 14 bini aşkın savaş suçu davası açıldı.