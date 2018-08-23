Rusya’nın başkenti Moskova’da Kamboçya ve Filipinler büyükelçiliğinin bulunduğu bölgede polise ateş açıldı. Rusya İçişleri Bakanlığı saldırı hakkında yaptığı açıklamada saldırıda 1 polis memurunun yaralandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Sivtsev Vrajek 43 numaralı bina yakınlarında, kimliği bilinmeyen bir kişi, diplomatik temsilciliklerin korunmasında görev yapan iki polise silahla ateş açtı. Polislerden biri yaralandı " ifadeleri yer aldı.

Polisin saldırganın açtığı ateşe karşılık vermesi sonucu saldırganın da yaralandığı öğrenildi. Rusya Araştırma Komitesi yaralı saldırganın olay yerinden kaçarak uzaklaştığını duyurdu. Yaralanan polis memuruna ise tıbbı müdahalede bulunuldu. Saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olayın yaşandığı bölgede iki ayrı ülkenin büyükelçiliğinin bulunduğu aktarılırken, yapılan resmi açıklamalarda, saldırının hangi ülkeye yönelik gerçekleştirildiği bilgisi paylaşılmadı

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