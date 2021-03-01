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HaberlerFutbolSüper LigGalatasarayMostafa Mohamed 1.5 yıllık maaşını çıkardı - Galatasaray haberleri
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1.5 yıllık maaşını çıkardı!

Performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Mohamed, attığı gollerle de Galatasaray'ın kasasını doldurdu. Aslan'dan 1.5 yılda 1 milyon 125 bin euro alacak Mısırlı, maaşını 4 maçta çıkardı

Mostafa Mohamed 1.5 yıllık maaşını çıkardı - Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, performansıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

Devre arasında 2 milyon dolar kiralama bedeliyle Sarı-Kırmızılılar’a 1.5 yıllık imza atan 23 yaşındaki golcü, ligdeki 5 maçta 5 gol atarak Aslan'a büyük katkı sağladı. Galatasaray, Mohamed’in gol attığı maçların tümünü de kazandı. Başakşehir maçında üçüncü golü atan Mısırlı, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Erzurum mücadelelerinde ise skora direkt etki etti. Sarı-Kırmızılılar, Mostafa Mohamed’in attığı gollerle de kasasını doldurdu ve galibiyet primi olarak federasyondan 4 mücadele için 10 milyon 800 bin TL aldı.

Galatasaray bu sezon için 400 bin, gelecek sezon için ise 725 bin dolar kazanacak olan Mostafa Mohamed, 4 maçta attığı goller ve kazandırdığı puanlarla 1.5 yıllık maaşını çıkardı. Mohamed’in maaşı bugünkü kura göre toplamda 8 milyon 358 bin TL yapıyor. Mohamed böyle devam ederse atacağı gollerle kiralama ücretini de çıkaracak.

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