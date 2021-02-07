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HaberlerFutbolSüper LigGalatasarayMostafa Mohamed 2 gol attı, 18 kaldı! Scout'lar Fatih Terim'e "20 atar" demişti!
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Mostafa Mohamed 2 gol attı, 18 kaldı!

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yaptı. Oynadığı 2 maçta 2 gol atan Mısırlı golcü, Kadıköy'deki dev derbiyi de kazandırdı. Galatasaray'ın gözlemci ekibinin, Mostafa Mohamed için yaptığı gol tahmini de ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı kulübün scout'larının tahminine 18 gol kaldı

Mostafa Mohamed 2 gol attı, 18 kaldı! Scout'lar Fatih Terim'e

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğe yükselirken dev derbiyi kazandıran golü Mostafa Mohamed kaydetti! Sarı-kırmızılı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 23 yaşındaki santrfor, 54. dakikada kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Galatasaray scout'larının Mohamed için yaptığı gol tahminine de 18 gol kaldı! Fatih Terim ile sarı-kırmızılı kulübün gözlemcileri uzun süre istişare yapmış, scout ekibi raporunu hazırlamıştı. Scout'ların Mostafa Mohamed için Fatih Terim'e "Ligin ikinci yarısında 20 gol atar hocam" dediği öğrenildi!

Devre arası transfer döneminin sonunda kadroya katılan ve Başakşehir maçında oyuna sonradan giren Mısırlı yıldız penaltıdan bir gol kaydetmişti. Fenerbahçe deplasmanında rakip fileleri şık bir vuruşla havalandıran Mohamed gol sayısını 2'ye yükseltti ve scout ekibinin tahminine 18 gol kaldı.

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