Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP MotoGP Avusturya GP'sinde zafer Marquez'in! - Motor Sporları Haberleri

        MotoGP Avusturya GP'sinde zafer Marquez'in!

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Avusturya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 16:21 Güncelleme: 17.08.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        MotoGP Avusturya GP'sinde zafer Marquez'in!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Avusturya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

        Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. etabı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Ring'de, 28 tur üzerinden düzenlendi.

        MotoGP'de 6 kez şampiyonluk yaşayan Marquez, bitiş çizgisini 42 dakika, 11 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste 6, sezonun 9. zaferine ulaştı.

        Tecrübeli pilot, MotoGP tarihinin 1000. yarışından zaferle ayrıldı.

        BK8 Gresini takımından İspanyol Fermin Aldeguer, liderin 1.118 saniye gerisinde ikinci, Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ise Marquez'in 3.426 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

        REKLAM

        Sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 24 Ağustos'ta yapılacak.

        Pilotlar klasmanda ilk 5'teki isimler şöyle:

        1. Marc Marquez (İspanya): 418 puan

        2. Alex Marquez (İspanya): 276

        3. Francesco Bagnaia (İtalya): 221

        4. Marco Bezzecchi (İtalya): 178

        5. Franco Morbidelli (İtalya): 144

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Taksici silahlı saldırı kurbanı! Arkadaşları kontak kapattı!
        Taksici silahlı saldırı kurbanı! Arkadaşları kontak kapattı!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Bazı depremler neden daha fazla hasara neden olur?
        Bazı depremler neden daha fazla hasara neden olur?
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        'Trump Rusya-Ukrayna-ABD zirvesi düzenlemek istiyor' iddiası
        'Trump Rusya-Ukrayna-ABD zirvesi düzenlemek istiyor' iddiası
        Yağış çok az, rüzgar şiddetli!
        Yağış çok az, rüzgar şiddetli!
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı