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Motorin-benzin fiyatı farkında Türkiye dünya dördüncüsü

Uluslararası piyasalardaki arz-talep bozulması motorin ile benzin fiyatları arasında tarihi bir fark oluşmasına yol açtı. Dünyada 92 ülkede motorin benzinden daha pahalıya satılırken bu farkın en yüksek olduğu ülke yüzde 315.6 ile Nijerya oldu. İç tüketimin yüzde 37'sini doğrudan ithalatla sağlayan Türkiye ise fark yüzde yüzde 32.67'ye ulaştı. Türkiye dünyada motorin-benzin fiyatı farkının en yüksek olduğu 4. ülke oldu. Bu yıl benzinin litresine yüzde 59.7'lik zam gelirken zam oranı motorinde yüzde 115'i buldu

Motorin-benzin fiyatı farkında Türkiye dünya dördüncüsü

2022 yılına enerji fiyatları damga vurmaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ve koronavirüs salgını sonrası toparlanan talebin etkisiyle petrol fiyatları 2022 genelinde yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı mart ve haziran aylarında 120 doların üzerini gördü. Bugün itibarıyla varil fiyatı 90.5 dolara kadar gerilese de yıl genelinde şu ana kadar yüzde 33 yükseldi.

Buna dolar/TL'deki yükseliş de eklenince akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini üzen zamlar geldi. Dolar/TL bu yıl yüzde 41.5 yükseldi.

YÜZDE 115 ZAM GELDİ

Bunun sonucu olarak benzinin litresi sene başı 12.91 liradan satılırken bugün satış fiyatı 20.62 lira oldu. Yani toplamda yüzde 59.7'lik bir zam yapıldı. Motorinde ise daha hızlı bir yükseliş gerçekleşti. Motorinin litresi sene başında 12.75 lira ile benzinden ucuza satılırken bugün 27.37 liraya yükseldi. Motorindeki zam yaklaşık yüzde 115 oldu.

Böylece uzun süre benzinden daha ucuza satılan motorin ilk kez benzinin bu kadar üzerinde bir fiyata ulaştı. Motorindeki hızlı yükseliş uluslararası piyasalardaki gelişmelerinde bir yansıması oldu. 2022'de uluslararası piyasalarda motorinin toptan satış fiyatı yüzde 24, benzininki ise yüzde 14 yükseldi.

Motorin fiyatlarındaki yükselişte dünya genelinde rafinerilerin koronavirüs sonrası artan talebe rağmen eski üretim miktarlarına erişememesi neden oldu. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi, bu ülkelerin önemli motorin üreticileri olması sebebiyle, fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturdu. Türkiye'nin motorin ihtiyacının bir kısmını doğrudan ithalatla sağlaması uluslararası piyasalardaki değişimlerin fiyatlara yansımasını hızlandırıyor.

TÜKETİMİN YÜZDE 37'Sİ İTHALATLA KARŞILANDI

EPDK verilerine göre yılın ilk 7 ayında Türkiye'de 13.5 milyon ton motorin tüketildi. Yurtiçindeki rafinerilerde toplam 10 milyon ton üretim yapıldı. Bunun 1.3 milyon tonu ihraç edildi. İlk 7 ayda motorin ithalatı ise 1.3 milyon ton oldu. Üretim yüzde 9.3 artarken, ithalat yüzde 12.2 düştü. Bu gelişmelere rağmen iç tüketimin yaklaşık yüzde 37'si ithalatla karşılandı.

Ocak-temmuz dönemi petrol Türkiye piyasası gelişmeleri:

ÜRÜN TÜRÜ ÜRETİM İTHALAT
2021 2022 Değişim (%) 2021 2022 Değişim (%)
Ocak-Temmuz Ocak-Temmuz Ocak-Temmuz Ocak-Temmuz
Benzin Türleri 2.411.990,911 3.033.916,603 25,78 4.748,000 0,000 -100,00
Motorin Türleri 9.183.743,176 10.039.147,920 9,31 5.648.542,562 4.957.647,426 -12,23
Fuel Oil Türleri 72.057,066 -9.062,746 - 148.112,126 327.685,134 121,24
Havacılık Yakıtları 1.737.217,737 2.761.359,312 58,95 76.732,971 194.018,535 152,85
Denizcilik Yakıtları 540.098,757 1.251.717,581 131,76 69.495,339 19.951,614 -71,29
Gazyağı 985,500 998,722 1,34 0,000 0,000 0,00
Diğer Ürünler 5.546.670,459 5.282.395,281 -4,76 919.358,706 1.533.182,330 66,77
Toplam 19.492.763,606 22.360.472,673 14,71 6.866.989,704 7.032.485,039 2,41

YARIYA YAKINI RUSYA'DAN GELDİ

Motorin ithalatında ise Rusya ilk sırada yer almaya devam etti. Yine EPDK verilerine göre temmuz ayında ithal edilen 801 bin ton motorin ithal edilirken Rusya'nın bu ithalattaki payı yüzde 47 oldu.

Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi yılın ilk 7 ayında herhangi bir petrol ürününde Türkiye'de arz açığı yaşanmadı. Ancak motorin fiyatlarındaki gelişmeler tüketici ve üreticiye fazladan zam olarak yansıdı.

92 ÜLKEDE MOTORİN DAHA PAHALI

150 ülkenin akaryakıt fiyatlarını haftalık olarak güncelleyen enerji veri platformu GlobalPetrolPrices.com'da yer alan bilgilere göre bu hafta itibarıyla dünyada 92 ülkede motorin benzinden daha pahalıya satılıyor. Aşağıdaki tabloda söz konusu ülkelerdeki benzin ve motorinin litre satış fiyatları yer alıyor.

FARKTA NİJERYA İLK SIRADA

Motorin fiyatının benzin fiyatına göre en yüksek olduğu ülke ekim itibarıyla Nijerya oldu. Nijerya'da motorin ile benzin satış fiyatı arasında yüzde 315'lik bir fark var. Bunun nedeni petrol üreticisi olan Nijerya'nın motorin üreten bir rafinerisinin bulunmaması. Ayrıca devlet benzin fiyatlarını çeşitli mekanizmalarla sübvansiyon sağlarken, dizel fiyatlarında herhangi bir destek vermiyor.

Ülke Benzin ($) Dizel ($) Fark(%)
1 Nijerya 0,436 1,812 315,60
2 Haiti 0,539 0,762 41,37
3 Brezilya 0,904 1,258 39,16
5 Burma 1,027 1,371 33,50
4 Türkiye 1,108 1,470 32,67
6 Endonezya 0,926 1,202 29,81
7 BAE 0,795 1,024 28,81
8 Sudan 0,903 1,163 28,79
9 İsveç 1,948 2,508 28,75
10 ABD 1,087 1,380 26,95
11 Gana 1,075 1,353 25,86
12 Sırbistan 1,423 1,762 23,82
13 Güney Kıbrıs 1,403 1,730 23,31
14 Gitmek 1,036 1,258 21,43
15 Hırvatistan 1,428 1,729 21,08
16 Lüksemburg 1,671 2,021 20,95
17 Arnavutluk 1,701 2,043 20,11
18 Arjantin 1,003 1,204 20,04
19 Romanya 1,423 1,704 19,75
20 Slovenya 1,372 1,634 19,10
21 Yeşil Burun 1,228 1,458 18,73
22 Lübnan 0,950 1,126 18,53
23 Butan 0,999 1,184 18,52
24 Karadağ 1,281 1,514 18,19
25 Güney Afrika 1,212 1,431 18,07
26 Liberya 1,282 1,504 17,32
27 Avustralya 1,041 1,211 16,33
28 Afganistan 0,989 1,142 15,47
29 Bosna Hersek 1,384 1,595 15,25
30 İsviçre 1,920 2,208 15,00
31 Kırgızistan 0,792 0,910 14,90
32 Macaristan 1,533 1,758 14,68
33 Gürcistan 1,264 1,448 14,56
34 Grenada 1,037 1,186 14,37
35 Zimbabve 0,921 1,052 14,22
36 Polonya 1,278 1,458 14,08
37 Monako 1,700 1,939 14,06
38 Avusturya 1,708 1,948 14,05
39 Kazakistan 0,442 0,503 13,80
40 Fransa 1,544 1,750 13,34
41 Porto Riko 1,169 1,323 13,17
42 Belçika 1,910 2,160 13,09
43 Kuzey Makedonya 1,404 1,586 12,96
44 Lihtenştayn 1,885 2,128 12,89
45 Bulgaristan 1,399 1,571 12,29
46 Svaziland 1,162 1,300 11,88
47 Jamaika 1,534 1,714 11,73
48 Birleşik Krallık 1,779 1,983 11,47
49 Benin 0,888 0,989 11,37
50 Özbekistan 1,059 1,172 10,67
51 Namibya 1,111 1,223 10,08
52 İspanya 1,692 1,861 9,99
53 Malawi 1,706 1,876 9,96
54 Almanya 1,902 2,088 9,78
55 Kuveyt 0,338 0,371 9,76
56 Moldova 1,290 1,413 9,53
57 İtalya 1,634 1,789 9,49
58 Botsvana 1,209 1,322 9,35
59 Litvanya 1,688 1,843 9,18
60 San Marino 1,437 1,567 9,05
61 Güney Kore 1,172 1,272 8,53
62 Çekya Çekya1,611 1,740 8,01
63 Umman 0,621 0,67 7,89
64 Ukrayna 1,337 1,441 7,78
65 Zambiya 1,360 1,460 7,35
66 Vietnam 0,952 1 7,14
67 Slovakya 1,634 1,749 7,04
68 İrlanda 1,678 1,794 6,91
69 Tanzanya 1,238 1,322 6,79
70 Filipinler 1,141 1,217 6,66
71 Burundi 1,585 1,683 6,18
72 Panama 1,079 1,142 5,84
73 Danimarka 2,096 2,213 5,58
74 Etiyopya 1,083 1,137 4,99
75 Guatemala 1,244 1,305 4,90
76 Malezya 0,439 0,46 4,78
77 Pakistan 1,035 1,084 4,73
78 Guyana 1,031 1,079 4,66
79 Norveç 2,195 2,297 4,65
80 Rusya 0,798 0,834 4,51
81 Letonya 1,717 1,792 4,37
82 Kanada 1,432 1,486 3,77
83 Finlandiya 2,066 2,130 3,10
84 Lesoto 1,253 1,283 2,39
85 Kosta Rika 1,342 1,372 2,24
86 Maldivler 1,033 1,056 2,23
87 Yunanistan 1,957 1,992 1,79
88 Aruba 1,414 1,439 1,77
89 Fiji 1,268 1,290 1,74
90 Portekiz 1,771 1,801 1,69
91 Mozambik 1,361 1,377 1,18
92 Hollanda 1,883 1,893 0,53

YÜZDE 32.67 DAHA PAHALI

Motorin-benzin farkında Nijerya'yı 41.37'lik fark ile Haiti, yüzde 39.16 ile Brezilya ve yüzde 33.5 ile Burma takip etti. Son toplu verilere göre Türkiye yüzde 32.67 ile dünyada tüketicilerin benzine göre motorine en fazla fark ödediği 4. ülke oldu.

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