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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine indirim bekleniyor! Motorine indirim gelecek mi, ne zaman indirim yapılacak, ne kadar indirim olacak? 30 Ocak 2025 motorin fiyatı

        Motorine indirim bekleniyor! 30 Ocak 2025 motorin fiyatı ne kadar?

        Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün gerçekleştirilen toplantıda faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Bu kapsamda motorine indirim beklendiği öğrenildi. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman indirim gelecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 11:33 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:33
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        Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların arttığına işaret eden verilerin etkisiyle düşüşe geçti. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 860 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 700 bin varil artacağı yönündeydi. Stoklarda artış görülmesi, ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı çekti. Bu kapsamda motorine indirim bekleniyor. Peki, motorine ne kadar, kaç TL indirim gelecek?

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        MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

        Motorin fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 89 kuruş indirim bekleniyor.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,11 TL

        Motorin litre fiyatı: 47,20 TL

        LPG litre fiyatı: 25,57 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,27 TL

        Motorin litre fiyatı: 47,30 TL

        LPG litre fiyatı: 26,44 TL

        5

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,81 TL

        Motorin litre fiyatı: 47,96 TL

        LPG litre fiyatı: 26,21 TL

        6

        İZMİR ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI L

        Benzin litre fiyatı: 47,20 TL

        Motorin litre fiyatı: 48,38 TL

        LPG litre fiyatı: 26,18 TL

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