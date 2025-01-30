Motorine indirim bekleniyor! 30 Ocak 2025 motorin fiyatı ne kadar?
Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün gerçekleştirilen toplantıda faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Bu kapsamda motorine indirim beklendiği öğrenildi. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman indirim gelecek? İşte, detaylar...
Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların arttığına işaret eden verilerin etkisiyle düşüşe geçti. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 860 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 700 bin varil artacağı yönündeydi. Stoklarda artış görülmesi, ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı çekti. Bu kapsamda motorine indirim bekleniyor. Peki, motorine ne kadar, kaç TL indirim gelecek?
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Motorin fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 89 kuruş indirim bekleniyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,11 TL
Motorin litre fiyatı: 47,20 TL
LPG litre fiyatı: 25,57 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,27 TL
Motorin litre fiyatı: 47,30 TL
LPG litre fiyatı: 26,44 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,81 TL
Motorin litre fiyatı: 47,96 TL
LPG litre fiyatı: 26,21 TL
İZMİR ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI L
Benzin litre fiyatı: 47,20 TL
Motorin litre fiyatı: 48,38 TL
LPG litre fiyatı: 26,18 TL