        Motorine zam geldi, akaryakıtta tablo değişti! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 7 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıtta tablo değişti, motorine zam geldi! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?

        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu nedenle LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediyor. Beklenen akaryakıt zammı tabelaya yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geldi. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 25 Ekim'de 3 TL'yi aşan zam yapılmıştı. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 7 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatı...

        07.11.2025 - 09:29
        Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorine uygulanan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 25 Ekim’de 3.04 TL’lik zam yapılmıştı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine 2 TL’yi aşan zam geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 7 Kasım 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        MOTORİNE ZAM GELDİ

        25 Ekim 2025 tarihinde motorine 3 lira 4 kuruş, 31 Ekim 2025 tarihinde benzine 1 TL 15 kuruş zam gelmişti. Araç sahiplerini üzecek bir zam haberi daha geldi.

        Motorinin litre fiyatına ortalama 2 lira 11 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar, 7 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren akaryakıt tabelalarına yansıdı.

        LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        LPG ve benzin fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

        MOTORİN FİYATI 10 ŞEHİRDE 60 TL'Yİ GEÇTİ

        Zam sonrası motorin fiyatları bazı şehirlerde 60 TL'yi geçti.

        İşte motorin fiyatı 60 TL'yi geçen şehirler:

        Bingöl: 60.02 TL

        Bitlis: 60.12 TL

        Elazığ: 60.10 TL

        Hakkari: 60.12 TL

        Mardin: 60 TL

        Muş: 60.03 TL

        Siirt: 60.03 TL

        Şırnak: 60.08 TL

        Tunceli: 60 TL

        Van: 60.04 TL

        7 KASIM 2025 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 53.72 TL

        Motorin litre fiyatı: 57.58 TL

        LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        İstanbul (Anadolu Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 53.54 TL

        Motorin litre fiyatı: 57.43 TL

        LPG litre fiyatı: 27.08 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 54.57 TL

        Motorin litre fiyatı: 58.61 TL

        LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

        Motorin litre fiyatı: 58.94 TL

        LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

