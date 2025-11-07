Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorine uygulanan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 25 Ekim’de 3.04 TL’lik zam yapılmıştı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine 2 TL’yi aşan zam geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 7 Kasım 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...