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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine zam geliyor! Motorin zammı öncesi güncel akaryakıt fiyatları ne durumda 26 Eylül 2024?

        Motorine zam geliyor! Motorin zammı öncesi güncel akaryakıt fiyatları ne durumda?

        Brent petrolün varil fiyatı ABD'nin Meksika Körfezi'nde etkili olan Francine Kasırgası'nın ardından, ülkenin petrol üretimine ilişkin artan endişelerle yükseldi. Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalarak 417 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Tüm bu küresel gelişmeler brent petrolde dalgalanma yaratırken, motorin grubunda zama yol açtı. Buna göre; motorine 90 kuruş zam bekleniyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 13:40 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:40
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        Petrol tüketiminde yaşanan artışla stoklar bir yılın en düşük seviyesine indi. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığını gösteren veriler, petrol fiyatlarındaki artışı destekledi. Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da çatışmaların giderek artması da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmelerden etkilenen fiyatlar beraberinde zam haberini de getirdi. Buna göre motorine 90 kuruş zam geliyor. Peki, motorin zammı ile beraber güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, 26 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

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        MOTORİNE ZAM GELİYOR!

        27 Eylül Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 90 kuruş zam bekleniyor. 24 Eylül Salı günü de benzine 1 lira 20 kuruş zam yapılmıştı.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,74 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,74 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,05 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,61 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,67 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,55 TL

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        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 43,09 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,19 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 24,99 TL

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        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,53 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,70 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 24,61 TL

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