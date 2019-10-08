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İçten yanmalı motorlarını Çinliler ile birlikte üretecek

İsveçli otomobil üretici Volvo, içten yanmalı motorlarını bundan sonra çatı şirketi Geely ile birlikte üreteceğini duyurdu. 2010 yılında Çinli Geely tarafından satın alınan Volvo'dan yapılan açıklamaya göre, atılan adım markaya maliyet avantajı sağlayacak. Böylece, Volvo'nun elektrikli model geliştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verebileceği belirtiliyor

Volvo

2010 yılında Çinli Geely'e satılan Volvo, içten yanmalı motorlarını Çinliler ile birlikte üretmeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, iki şirketin motor üreten departmanları birleştirilecek. Yeniden yapılanan motor departmanı, Geely bünyesindeki Lotus, Proton, Lynk & Co ve Londra'nın ünlü siyah taksilerini üreten LEVC marka otomobillere güç ünitesi sağlayacak.

Öte yandan, yeniden yapılanma ile diğer üreticilere de motor tedarikinin önü açılacak.

Yeni departmanın kontrolünün ise Çinlilerde mi yoksa İsveçlilerde mi olacağı henüz açıklanmadı.

ELEKTRİKLİLERE AĞIRLIK VERECEK

Volvo'nun yılda 600 bin adet içten yanmalı motor üretiyor. Üretim hattının Geely ile birleşmesi ile birlikte bu sayının 2 milyonu aşacağı belirtiliyor.

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson'un yaptığı açıklamaya göre, atılan adım maliyet avantajı oluşturarak İsveçli üreticinin elektrikli modellere daha çok ağırlık verebilmesini sağlayacak.

Volvo'nun motor üretim biriminde 3 bin kişi çalışıyor. Geely'nin mevcut motor üretiminde ise 5 bin kişi görev yapıyor. İki departmanın tek bir çatı altında birleşmesinin herhangi bir iş kaybına neden olmayacağı belirtiliyor. 

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