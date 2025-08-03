Motosikletler çarpıştı! 1 kişi öldü!

Sarıyer'de motosikletle caddede ilerleyen Adem Dinç (34), yan sokaktan caddeye çıkan Oğuzhan G. (31) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

DHA'nın haberine göre kazada yere savrularak yaralanan 3 kişiden Adem Dinç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Temmuz Pazar günü saat 18.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Dinç, arkadaşı Cemal D. (25) ile birlikte motosikletle caddede ilerlemeye başladı. Sürücü Dinç, trafik ışıklarına geldiği sırada yan sokaktan caddeye giren Oğuzhan G. (31) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücü Dinç, arkasında oturan Cemal D. ve diğer sürücü Oğuzhan G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralılardan ağır yaralanan Oğuzhan G.’yi Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Cemal D.’yi Beyoğlu’ndaki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ağır yaralı Adem Dinç’i ise Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Adem Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.