MSB açıkladı... 10 Kasım'da Anıtkabir'i kaç kişi ziyaret etti?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'nci yıldönümünde dün, 10 Kasım'da, yine yurdun her köşesinde minnet, şükran ve özlemle anma törenleri gerçekleştirildi.

ANITKABİR'E ZİYARETÇİ AKINI

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

1 MİLYON 219 BİN 148 KİŞİ ZİYARET ETTİ

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."