ÖSYM duyurdu: 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce aday, sınavın ardından açıklanan Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın %10'luk kısmıyla doğru ve yanlışlarını kontrol etme fırsatı buldu. Şimdi ise gözler, ÖSYM tarafından duyurulacak sonuç tarihine çevrildi. Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra MSÜ sınav sonuçları ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İşte MSÜ sonuç tarihi...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat Pazar günü yapıldı. Adaylar, sınav sonrası yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile ilk değerlendirmelerini yaparken, gözler resmi sonuç açıklamasına çevrildi. ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla birlikte sınav sonuçları, aday işlemleri sistemi (AİS) üzerinden ilan edilecek. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte ayrıntılar...
MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!
2025 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 23 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci, 5 Mart 2025 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.''
MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL İNDİRİLİR?
Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
MSÜ SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 yılında düzenlenecek sınavların başvuru, sınav tarihi ve sonuç takvimini ilan etti. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart Salı günü erişime açılacak.
MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.