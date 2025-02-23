Milli Savunma Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat'ta gerçekleştirildi ve sonuçların açıklanacağı 18 Mart tarihi için adayların heyecanı giderek artıyor. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'na giriş için belirlenen taban puanlar ve kontenjanlar, tercih sürecinde adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM 2025 MSÜ tercih kılavuzu, puan türleri ve kontenjanlarla ilgili detaylı bilgi sunacak. Peki, MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte detaylar...
MSÜ sınavına katılan adaylar, Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’na yerleşebilmek için gözlerini taban puan ve başarı sıralamalarına çevirdi. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 18 Mart’ta açıklanacak ve ardından tercih süreci başlayacak. Kadın ve erkek adayların Harp Okulları’na, yalnızca erkek adayların ise Astsubay MYO'ya başvurabileceği süreçte, geçen yılın puanları önemli bir referans olacak. Adaylar, tercihlerini yaparken puan türleri ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak en doğru kararı vermeye çalışacak. İşte kadın ve erkek adaylar için MSÜ taban puanları sorgulama ekranı...
MSÜ 2025 KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.
MSÜ TABAN PUANLARI 2024
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396
KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929
KHO SÖZEL 342,96547
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO SAYISAL 389,34501
KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140
KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876
ASTSUBAY MYO ADAYLAR
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848
MSÜ 2025 TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.