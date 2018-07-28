MTK Budapest - Ferencvaros sahaya çıkıyor

Macaristan NB I maçında MTK Budapest ile Ferencvaros, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. MTK Budapest 3 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Ferencvaros 3 puanda ve 2. sırada. MTK Budapest, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Ferencvaros, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 514 kodlu maçı oynayanlar; MTK Budapest galibiyet oranı 5.00, beraberlik oranı 3.00, Ferencvaros galibiyet oranı 1.50.

MTK Budapest son haftadaki Paksi SE müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Ferencvaros, Ujpest karşılaşmaında 2-0 kazandı.

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