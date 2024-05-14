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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika! Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Son dakika! Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Özbek, çok önemli mesajlar verdiği röportajda Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'la ilgili de konuştu. Özbek, "Erden Timur benim kardeşim. Bizim yönetimde bazı konularda ayrışmalar olabilir, herkesin aynı şeyi düşünmesini bekleyemezsin. Bizim kültürümüzde ayrı şeyler düşünebiliriz, uygulamada konsensüsü sağlayıp ona göre hareket etmesini bilen bir camiayız. Fikir ayrılığı gönül ayrılığı değildir. Florya konusunda fikir ayrılığımız var, evet" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 18:56 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:33
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        Özbek'ten Erden Timur açıklaması
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        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta gerçekleştireceği seçimli genel kurulu öncesi Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı. Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un geleceği ile ilgili soruyu yanıtlarken aralarında fikir ayrılığı bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "FİKİR AYRILIĞIMIZ VAR AMA GÖNÜL AYRILIĞI DEĞİL"

        "Erden Timur kardeşim benim. 7 sene önceki başkanlığımda kendisine rica ettim, geldi ve bizim forma sponsorumuz oldu. Galatasaray'ı seven, önemli bir arkadaş. Galatasaray sevdalısı bir arkadaş. Buna hiç kimsenin diyeceği laf yok. Bizim yönetimde bazı konularda ayrışmalar olabilir, herkesin aynı şeyi düşünmesini bekleyemezsin. Bizim kültürümüzde ayrı şeyler düşünebiliriz, uygulamada konsensüsü sağlayıp ona göre hareket etmesini bilen bir camiayız. Fikir ayrılığı gönül ayrılığı değildir. Erden Timur benim kardeşimdir. Kulübe hizmet etmiştir. Her zaman Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecektir. Kimse bu manada bir fitne edebiyatı, dezenformasyonla bu işi başka seviyeye çekmesin. Florya konusunda fikir ayrılığımız var, evet. Kendisi de dedi, 'Böyle yaparsak riskli, böyle yaparsak riskli değil' dedi."

        "GALATASARAY'IN MENFAATLERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

        "Biz riski kaldıracak bir sistemle gidelim, benzer seviyede Galatasaray'a fayda gelsin, iş bitsin diyorum. İki yıllık dönemlerle çalışıyoruz. Önümüzdeki Florya'ya başlasak, 2 senede bitmiş olmayacak. 2 senede Florya'yı öyle bir yola sokalım ki gelen yönetimler razı olsun. Erden Bey ile bu konuda fikir ayrılığımız vardır ama gönül ayrılığımız yoktur. Biz 2 senedir sırt sırta çalışıyoruz ve başarılıyız. Bu seviyede bir ayrılık olsa Türkiye'de hangi yönetim böyle başarılı olabilir. Burada Galatasaray'ın menfaatlerini düşünüyoruz, biz bir şeyin peşindeyiz, sevgi iklimini bu kulübe yerleştirdik. Ne derin ayrılıklarını bir araya getirdik."

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