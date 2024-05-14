Son dakika! Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta gerçekleştireceği seçimli genel kurulu öncesi Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı. Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un geleceği ile ilgili soruyu yanıtlarken aralarında fikir ayrılığı bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"FİKİR AYRILIĞIMIZ VAR AMA GÖNÜL AYRILIĞI DEĞİL"

"Erden Timur kardeşim benim. 7 sene önceki başkanlığımda kendisine rica ettim, geldi ve bizim forma sponsorumuz oldu. Galatasaray'ı seven, önemli bir arkadaş. Galatasaray sevdalısı bir arkadaş. Buna hiç kimsenin diyeceği laf yok. Bizim yönetimde bazı konularda ayrışmalar olabilir, herkesin aynı şeyi düşünmesini bekleyemezsin. Bizim kültürümüzde ayrı şeyler düşünebiliriz, uygulamada konsensüsü sağlayıp ona göre hareket etmesini bilen bir camiayız. Fikir ayrılığı gönül ayrılığı değildir. Erden Timur benim kardeşimdir. Kulübe hizmet etmiştir. Her zaman Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecektir. Kimse bu manada bir fitne edebiyatı, dezenformasyonla bu işi başka seviyeye çekmesin. Florya konusunda fikir ayrılığımız var, evet. Kendisi de dedi, 'Böyle yaparsak riskli, böyle yaparsak riskli değil' dedi."