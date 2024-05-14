Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, uzun süredir rahatsız ettiği Aylin Pekin'i (48), şikayet edildiğini öğrendikten sonra evinin önünde bekleyerek tabancayla vurarak öldüren Mehmet Şah Yeşilova (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Atça Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce eşini kaybeden ve bir çocuğu olan Aylin Pekin, yaklaşık 3 aydır aynı mahalleden Mehmet Şah Yeşilova tarafından takip edilmeye başlandı.

Fotoğraf: DHA EVİNİN ÖNÜNDE BEKLEDİ Yeşilova tarafından rahatsız edilen Pekin, durumu polise bildirdi. Polis, Pekin'in şikayeti üzerine Yeşilova'ya uyarıda bulundu. Polise şikayet edildiğini öğrenen Yeşilova, dün saat 22.00 sıralarında Pekin'in evinin önüne gelerek beklemeye başladı. REKLAM Dışarda olan Pekin, evine geldiği sırada Yeşilova'nın yanında getirdiği tabancasından çıkan kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA ZANLI GÖZALTINA ALINDI Saldırıdan sonra kaçan Yeşilova, ilçe sınırları içerisinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edilip, gözaltına alındı. Pekin'in cansız bedeni ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.