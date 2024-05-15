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        Haberler Dünya Filistin destekçisi Harvardlılar duyurdu: Okul yönetimiyle anlaştık

        Filistin destekçisi Harvardlılar duyurdu: Okul yönetimiyle anlaştık

        Columbia Üniversitesi'nde nisan ortalarında başlayan Filistin gösterileri, hem ABD'nin hem de dünyanın dört bir yanına yayıldı. ABD'deki gösterilerde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 900 kişi gözaltına alındı. Harvard Üniversitesi'ndeki göstericilerse, istekleri üzerinde okul yönetimiyle işbirliğine vardıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 01:48 Güncelleme: 15.05.2024 - 01:49
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        Filistin destekçisi Harvardlılar duyurdu: Okul yönetimiyle anlaştık
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        ABD'nin Massachussets eyaletindeki Harvard Üniversitesi kampüsünde, İsrail'in saldırılarına tepki olarak kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, istekleri konusunda okul yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.

        Harvard Üniversitesi'nin, Gazze'ye saldıran İsrail ile ilişkilerini sonlandırması talebiyle bir süredir tepkilerini dile getiren Filistin destekçisi öğrenciler, sosyal medya platformu X'ten yaptıkları açıklamada, okul yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını ve kampüste kurdukları Gazze dayanışma kampını boşaltma kararı aldıklarını ifade etti.

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        Açıklamada, "Harvard yönetiminin okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin geri dönmesini onayladığı ve İsrail'deki yatırımlarını geri çekmesi konusunda görüşmeyi kabul ettiği" bilgisi paylaşıldı.

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        Ayrıca, okul yönetimiyle Filistin Araştırmaları Merkezinin kurulması konusunun görüşülmesi için masaya oturulacağı belirtildi.

        Filistin destekçisi öğrencilere göre, 3 haftadır devam eden Gazze dayanışma kampına destek veren en az 20 öğrenci Harvard yönetiminin kararıyla okuldan uzaklaştırılmış ve 60'tan fazla öğrenci de disipline sevk edilmişti.

        ABD'de birçok üniversite yönetimi, mezuniyet törenleri yaklaşırken kampüslerindeki Filistin destekçisi protestoları sona erdirmek için çabalarını hızlandırıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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