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        Haberler Dünya İrlanda'daki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi

        İrlanda'daki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi

        Dünyanın pek çok yerinde İsrail'e karşı protesto gösterisi düzenlenirken, Nekbe'nin 76. yılında İrlanda'da bir grup toplandı. Filistin'e destek veren göstericiler, öldürülen sivillere dikkat çekmek için temsilen yere yattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 23:54 Güncelleme: 14.05.2024 - 23:54
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        İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi
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        İrlanda'da, İsrail'in Dublin Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

        Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisine onlarca kişi katıldı.

        Göstericiler, "Refah'ın çocuklarının korunmaya ihtiyacı var", "76 yıllık hukuk dışı işgal ve toprak gasbı" yazılı dövizler ve Filistinlilerin Nekbe'de kaybettiği evlerin sembolü olan anahtar taşıdı.

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        Gazze'de öldürülen başta bebekler olmak üzere tüm sivillere dikkati çekmek isteyen göstericiler, temsilen yere yattı.

        Gazze'den geçen haftalarda tahliye edildiğini belirten Zak Hania, gösteride yaptığı konuşmada, "Nekbe hakkında konuşmak biz Filistinlileri üzüyor." dedi.

        Hania, bugünün kendilerine anne, babaları ve dedelerinin 1948'de yaşadıkları köylerden ve şehirlerden ayrılmaya zorlandığı günleri hatırlattığını söyledi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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