İrlanda'daki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi

İrlanda'da, İsrail'in Dublin Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisine onlarca kişi katıldı.

Göstericiler, "Refah'ın çocuklarının korunmaya ihtiyacı var", "76 yıllık hukuk dışı işgal ve toprak gasbı" yazılı dövizler ve Filistinlilerin Nekbe'de kaybettiği evlerin sembolü olan anahtar taşıdı.

REKLAM Gazze'de öldürülen başta bebekler olmak üzere tüm sivillere dikkati çekmek isteyen göstericiler, temsilen yere yattı. Gazze'den geçen haftalarda tahliye edildiğini belirten Zak Hania, gösteride yaptığı konuşmada, "Nekbe hakkında konuşmak biz Filistinlileri üzüyor." dedi.