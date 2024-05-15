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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motorlu kurye üniversiteli Ata Emre öldürülmüştü! Olay anı kamerada

        Motorlu kurye üniversiteli Ata Emre öldürülmüştü! Olay anı kamerada

        Balıkesir'de bir zincir restoranda motorlu kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman önünü kesen E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak katledildi. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 00:24 Güncelleme: 15.05.2024 - 00:24
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        Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anı kamerada
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        Balıkesir'deki olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi. E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

        Bu arada soruşturma sürerken olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düşmesi görülüyor.

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