"İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu

"İSTESEM KALBİNE SAPLARDIM"

Tutuklu sanık Halil Karabıyık, 4 aydır kendisini tam olarak savunamadığını belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Benim niyetim kötü olsa müştekiye bunu yapardım. Kaç kişi olursa olsun öldürebilirdim. İstesem kalbine saplardım. 1 santim bıçak yarasıyla insan ölmez. Ben bıçağı demir tarafından tuttum. Eski eşimin yanına kızım için konuşmaya gittim. Kızımı almaya gittim. Konuşmak isterken bana hakaret ettiği için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Pişmanım böyle olmasını istemezdim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan indirim uygulanmaksızın 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Karabıyık önceki ifadesinde de şunları söylemişti:

"Öldürme gibi bir niyetim olsaydı bıçağı belden aşağıya bacaklarına doğru sallamazdım; boynuna, kalbine saplardım. Zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm. Ama niyetim öyle değildi. Bacaklarına zarar vermek istedim."