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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin yeni kabineyi onayladı

        Rusya Devlet Başkanı Putin yeni kabineyi onayladı

        Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, yeni Başbakan Mihail Mişustin'in önerdiği bakanları dün onayladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yeni kabine üyelerini onaylayan kararnameyi imzaladı. Kararnamede Putin'in belirlediği bakanlar, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanları da yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 22:31 Güncelleme: 14.05.2024 - 22:31
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        Putin yeni kabineyi onayladı
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kabineyi oluşturan bakan ve yetkili listesini onayladı.

        Putin, kendisinin belirlediği bakanlar, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanları ile Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu yeni kabine üyelerini onaylayan kararnameyi imzaladı.

        Martta kazandığı seçimlerin ardından 7 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayan Putin, Mişustin'i başbakan adayı olarak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın onayına sunmuştu.

        Duma milletvekilleri, başbakanlığa kabul ettikleri Mişustin'in yeni bakan listesini de onaylamıştı.

        Putin, kendisinin belirlediği bakan, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanlarını ise değerlendirmesi için Federasyon Konseyi'ne sunmuştu. Konsey, Putin'in gönderdiği isimleri olumlu değerlendirmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Kabine
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