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        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!

        Fenerbahçe, olağan seçimli genel kurul toplantısının 30-31 Mayıs tarihlerinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 8-9 Haziran tarihlerinde Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 20:52 Güncelleme: 14.05.2024 - 21:16
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        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
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        Fenerbahçe Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

        Sarı-lacivertli ekipte yapılacak olan başkanlık seçiminin tarihi belli oldu. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise çoğunluk aranmaksızın 8-9 Haziran'da yapılacak. Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısı ise 46.410 olarak açıklandı.

        Öte yandan adaylık başvuruları 23 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'e kadar yapılabilecek.

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