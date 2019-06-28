Muayene nasıl yazılır?

Muayene kelimesi nasıl yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte muayene kelimesinin yazım şekli.

MUAYENE Mİ? MUAYNE Mİ?

TDK'da kelimenin doğru yazılımı "muayene" olarak geçmektedir. Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığın ne olduğunu araştırması

"Doktor muayenesine gitmek için aldığı her randevunun ardından korkudan iştahı kesiliyordu."