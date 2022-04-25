Mucize içinde mucize!

HABERTURK.COM

SHOW Haber'den Tuğba Södekoğlu'nun haberine göre; oğluna böbreğini vermek isteyen anne, kanser olduğunu öğrendi, erken teşhis hayatını kurtardı. Böbrek nakli iki mucizeyi beraberinde getirdi.

37 yaşındaki Mustafa Gül, 15 yıldır böbrek hastasıydı, ama nakil gerekmiyordu. Pandemide iki kez covid geçirince son raddeye geldi, böbrek nakli olması gerekti. Gül "Bundan bir ay önce covid geçirince böbrek iflas etme durumuna geldi." dedi.

Anne Mahide Gül, oğluna böbreğini vermek için birçok tetkikten geçti, göğsünde bir kitleye rastlanan anne Mahide Gül'e kanser taşhisi konuldu. Mustafa Gül'ün eşinin böbreğini uyumlu olması sonucu hem böbrek nakli gerçekleşti hem de anne Mahide Gül erken teşhisle kanserden kurtuldu. İki mucize birden yaşandı.