Kütahya ve Manisa'daki yangınlarda son durum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre MÜDAHALE SÜRÜYOR! Son dakika: Kütahya ve Manisa'daki yangınlarda son durum
ABONE OL

Kütahya ve Manisa'daki yangınlarda son durum

Kütahya’nın Emet ilçesi ile Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Kütahya'da gece görüşlü helikopterlerle çalışmalar gece boyunca devam ederken, sabah saatlerinde 26 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 485 personel göreve başladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR! Son dakika: Kütahya ve Manisa'daki yangınlarda son durum
Kütahya ve Manisa'daki yangınlarda son durum
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınını, havanın aydınlanmasıyla 26 helikopter ve 9 uçaklık hava gücüyle kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca karadan ve havadan yoğun şekilde müdahale edildi.

Karadan yürütülen çalışmalara, havanın kararmasıyla gece görüşlü 2 helikopterin desteğiyle devam edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla da 26 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 485 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

VALİ ÇELİK: YANGIN BÖLGESİNE 28 HELİKOPTER, 5 UÇAK YÖNLENDİRİLDİ

Kütahya'nın Emet’in Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Yerleşim yerlerine yakın bölgenin kontrol altına alındığını, yangının 200 hektarlık alanda devam ettiğini açıklayan Vali Ali Çelik, “İlk andan itibaren Devletimizin tüm imkanlarıyla seferber olduk. 2 gece görüşlü helikopter, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye, 6 dozer, 650 personelle yangınla mücadelemize devam ediyoruz” dedi.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Bölgede sabah saatlerinde etkili olması beklenen rüzgarın yangını büyütmemesi için teyakkuza geçildiğini kaydeden Vali Çelik, “OGM koordinesinde, her ihtimale karşı 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirildi. Temennimiz sabah olmadan yangını tamamen kontrol altına almak” dedi.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

2 GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Kütahya'nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında dün akşam saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangınına 2 gece görüşlü helikopter, 58 arazöz, 12 su taşıma aracı 15 itfaiye, 6 dozer ve 650 personel ile müdahale ediliyor. Yangın bölgesine gelen Kütahya Valisi Ali Çelik, Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'dan bilgi aldı.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

MANİSA'DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı Hasköy Mahallesi yakınlarındaki Seğirdim Çukuru mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 8 uçak ve 40 arazöz, 8 dozer ve 15 su tankeri sevk edildi.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Havanın kararmasıyla diğer hava araçlarının müdahalesi sona erdi, yangına gece görüş özelliği bulunan bir helikopter ve kara ekipleriyle müdahale sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle özellikle Seğirdim Mahallesi yakınlarında kullanılmayan 8 evin yandığı, bölgede 20 evde yaşayan 40 kişi ile 300'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanın tahliye edildiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son durum: PTT personel alımı tarihi 2022: PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? PTT personel alımı şartları neler, kimler başvurabilir?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları!
Son dakika: LGS sonuçları açıklandı!
GÜNDEM LGS sonuçları açıklandı!
Son dakika: Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza
GÜNDEM Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza
Otomobil baraj gölüne devrildi: Kahramanmaraş'ta Astsubay ve arkadaşı kurtulamadı
GÜNDEM Astsubay ve arkadaşı kurtulamadı
Son dakika haberi: Tinerle yaktı! Uyumaya gitti!
GÜNDEM Tinerle yaktı! Uyumaya gitti!
Lise nakil işlemleri 2022 ne zaman açılacak? LGS 2. tercihler (ek tercih) ne zaman yapılacak? 2022 MEB lise nakil başvuru tarihleri: Lise nakilleri ne zaman başlıyor? Lise 1. ve 2. nakil başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?
GÜNDEM LGS 2. tercihler ne zaman başlıyor?
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! LGS tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı TIKLA!
GÜNDEM LGS tercih sonuçları açıklandı!
Son dakika haberi: İstanbul'da otobüste fotoğraf dayağı!
GÜNDEM Otobüste fotoğraf dayağı!
Son dakika: Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarısı
GÜNDEM Yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarısı
Karabük'te kanyonda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
GÜNDEM Kanyonda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.