Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, "Çok para kazanacaksınız" diyerek ikna etmeye çalışıp, fuhşa zorladıkları belirlendi.

17 KADIN KURTARILDI

Bodrum ve Antalya'da 4 farklı adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 17 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.